Spielen im Museum?

Im ZKM ist das längst Alltag. Mit „ZKM-Gameplay – The Next Level“, neuen Exponaten und aufgefrischter Aufmachung, startet die Game-Ausstellung in die nächste Runde. Computerspiele sind heute Popkultur und Kassenschlager, genauso wie Experimentierfeld und Kunstgattung. „Gameplay“ widmet sich Ansätzen, die von klassischen Formaten abweichen und künstlerisch mit dem Medium experimentieren; rund 50 Indie- und Art-Games sind im ZKM aktiv zu erleben.

Sie zeigen die narrativen Möglichkeiten von Spielen auf, lassen über überraschende Spielmechaniken und beeindruckende Ästhetik staunen, vermitteln aber auch politisches Wissen und verwischen die Grenze zur Kunst-Installation. In einem Retro-Teil erwachen Donkey Kong und Pacman (falls sie je tot waren) an alten Arcade-Automaten zu neuem Leben. Regelmäßig werden auch Projekte von Studenten oder aus dem weltweiten „Art Game Jam“ des Goethe-Instituts vorgestellt und aktuelle Themen aus Game Studies und Gaming Culture diskutiert. -fd