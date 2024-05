1. Gaggenauer Bluesfestival

Die Klag-Bühne wird zum Blues-Club, wenn an zwei Abenden regionale und weit über die Bundesgrenzen hinweg gefeierte Bands zu erleben sind.

Am Fr, 7.6. eröffnet um 20 Uhr das Trio The New Sturdy Blues Band um Gerald Sänger das erste „Gaggenauer Bluesfestival“. Anschließend spielen Timo Gross und Band Rockiges, Americana, Shuffle, Southern Rock und puren Blues.

Am Sa, 8.6. steht ab 19.30 Uhr Mitorganisator Roland Hasenohr samt Söhnen und Neffe mit den Rabbitears auf der Bühne, bevor der in London geborene Sänger Eddy Wilkinson die Fast Eddy’s Blue Band anführt. Top Act des Abends: das Bluesrockquartett von Henrik Freischlader, einem der bekanntesten deutschen Bluesgitarristen, bei dem sich das Publikum gerne auch mal einen Song wünschen kann. Auch wer keine Karten gekauft hat, soll etwas von dem „Bluesfestival“ spüren: Am Samstagvormittag steigt in der Fußgängerzone eine Musikersession. -pat