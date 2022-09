1. Karlsruher Rock-Nacht

Was in den Corona-Jahren 2020 und ’21 trotz Auflagen über die Stadtmitte-Bühne gehen konnte, will der Baden-Badener Rockmusiker Sebastian Dracu jetzt etablieren.

Bei der ersten offiziellen Ausgabe der „Karlsruher Rock-Nacht“ mit drei Acts aus der Region spielt nach einem Opener das Crossover-Trio Mess Up Your DNA und dann Dracu selbst mit seinem klassischen Rock-Trio. -pat