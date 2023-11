1972 formiert Ex-Mindbender Eric Stewart in Manchester 10cc rund um den Songwriter, Bassisten und späteren Frontmann Graham Gouldman.

Er ist das letzte verbliebende Gründungsmitglied, wenn das Rockquintett auf seiner „Ultimate Greatest Hits Tour“ erstmals live im Substage mit all den unvergessenen Klassikern von der Kifferhymne „Dreadlock Holiday“ und „I’m Not In Love“, der ultimative Überschieber, als sich junge Langhaarige erstmals aus der Eierschale befreiten, bis „Rubber Bullets“ auftritt. -pat/rw