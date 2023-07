14. Calwer Klostersommer

Die Mauern der imposanten Klosterruine St. Peter und Paul bilden vom 27.7. bis 6.8. zum 14. Mal die Kulisse des „Calwer Klostersommers“ in Hirsau bei elf Abendveranstaltungen mit internationalen Stars zwischen Rock und Klassik auf der Bühne im Kreuzgang.

Die Schweizer Pop- und Soul-Sängerin Stefanie Heinzmann feiert mit gerade einmal 33 das 15. Jubiläum ihrer Solokarriere (So, 30.7.). Auf „Wir gehören zusammen“-Open-Air-Tour lässt Nena (Mo, 31.7.) „99 Luftballons“ und mehr steigen; die vom „Musikexpress“ gleich nach dem 2015er Debüt zur „vielleicht letzten wichtigen Rock’n’Roll-Band unserer Generation“ hochstilisierten Austropopper Wanda verteilen ihre „Bussis“ (Do, 3.8.) und die Spider Murphy Gang spielt unplugged altbewährte Spiders-Nummern ebenso wie Klassiker von Elvis, Chuck Berry, Hank Williams, Canned Heat und Rocco Granata (Di, 1.8.).

Das neunköpfige „SWR 1 Pop und Poesie in Concert“-Ensemble aus MusikerInnen und Schauspielern interpretiert bei der „80er Show“ die Hits des Jahrzehnts mit deutscher Textübersetzung in ganz eigenen Versionen (Fr, 4.8.) und Singer/Songwriter Max Giesinger holt seine „Irgendwann ist jetzt“-Tournee nach (Sa, 29.7.). Unter der Prämisse, dass das Original „Simply The Best“ bleibt, huldigt Tina T. aus Karlsruhe mit elfköpfiger Band und Backgroundsängerinnen in einer authentischen Bühnenshow der am 24.5. gestorbenen Rockröhre Tina Turner (Fr, 28.7.).

„The Music Of Queen“ ist eine der besten Tributeshows mit dem jungen Freddie Mercury; (Mi, 2.8.) und Dale Davis, musikalischer Wegbegleiter von Amy Winehouse, hat es sich mit den Originalbandmitgliedern zur Aufgabe gemacht, in der Hommage „Forever Amy“ das musikalische Erbe der Soulsängerin zu bewahren. Zum traditionellen Abschluss steht das Calwer „Kloster in Flammen“ (So, 6.8.). Bereits ausverkauft ist der Auftritt von Hubert von Goisern (27.7.). -pat