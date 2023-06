14. Calwer Klostersommer

Die Mauern der imposanten Klosterruine St. Peter und Paul bilden vom 27.7. bis 6.8. zum 14. Mal die Kulisse des „Calwer Klostersommers“ in Hirsau bei elf Abendveranstaltungen mit internationalen Stars zwischen klassischer Musik und Rock.

Dieses Mal dabei: Hubert von Goisern (Do, 27.7.), Max Giesinger (Sa, 29.7.), Stefanie Heinzmann (So, 30.7.), Nena (Mo, 31.7.), die Spider Murphy Gang (Di, 1.8.), Wanda (Do, 3.8.), „SWR 1 Pop und Poesie in Concert – Die 80er Show“ (Fr, 4.8.) sowie die Tributeshows von Tina T. (Fr, 28.7.), „The Music Of Queen“ (Mi, 2.8.) und Dale Davis mit den Originalmitgliedern der Amy Winehouse Band (Sa, 5.8.). Den traditionellen Abschluss markiert das „Kloster in Flammen“ (So, 6.8.). -pat



Mitmachen & Gewinnen: INKA verlost je zwei Tickets für die Konzerte von Stefanie Heinzmann und Wanda. Teilnahme mit dem favorisierten Act als Stichwort per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de bis So, 16.7.