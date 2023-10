15 Jahre Hemingway Lounge

Aus der Idee von Wolfgang Meyer und Christiane Domino, die vor 15 Jahren die Hemingway Lounge gründeten, ist ein Musiklokal ganz besonderer Art entstanden.

In der Jubiläumswoche ist, wie sonst auch im Programm, Jazz der Schwerpunkt. Ein Höhepunkt ist die zwölfte Folge der „Lehel Jazz Corner“, die dem großen Trompeter Dusko Goykovich gewidmet ist – am Fr, 27.10., 20 Uhr, vertritt ihn kongenial Trompeter Thomas Siffling.

In der „Jazz Session“ (Mi, 25.10., 19.30 Uhr) tritt diesmal mit Tabea Kind (Bass), Daniel McAlavey (Piano) und Lucas Zibulski (Drums) eine neue Triobesetzung auf und „Bar Jazz live“ (Do, 26.10., 19.30 Uhr) präsentiert in einem Ensemblemix alle InterpretInnen der Reihe.

Beim „Jazz Market“ (Sa, 28.10., 11.30 Uhr) paaren sich brasilianische Gitarrenklänge von Ulisses Rocha mit dem Saxsound von Peter Lehel, während „Jazz & More For Kids“ (So, 29.10., 11 Uhr) Jung und Alt anspricht.

„Märchen und Geheimnisse“ heißt das „Classic Special“ (Sa, 28.10., 20 Uhr) mit Mischa Meyer (Cello) und Ruben Meliksetian (Klavier), die Schumann, Poulenc, Janáček und Martinů dabeihaben. Zum Abschluss (So, 29.10., 18 Uhr) lässt Sandie Wollasch zu Matthias Hautschs Gitarrensounds wieder die Herzen höherschlagen. Das alles bei Wein und Tapas. -rw