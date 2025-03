17. Mr. M’s Jazz Club

Bei der 17. Ausgabe des Jazzfestivals um Impresario Marc Marshall versammeln sich wieder zahlreiche Größen der nationalen und internationalen Szene im Bénazetsaal.

Star Guests aus den USA sind an allen drei Abenden Bassweltstar Nathan East sowie Saxofonlegende und „Grammy“-Gewinner Eric Marienthal (Chick Corea Elektric Band), an ihrer Seite die von Frank Lauber geleitete Mr. M’s All Star Band, besetzt mit Weltklasse-Instrumentalisten, von denen jeder einen Soloabend bestreiten könnte.

Außerdem im Line-up: US-R’n’B-Sängerin Sy Smith, Cosmo Klein und Trompeter Joo Kraus (Do), der britische Soulsänger Tony Momrelle, seine Landsfrau Natalie Williams und US-Singer/Songwriterin Lizzy Loeb mit einem exklusiven Set (Fr) sowie US-Sängerin Lucy Woodward, Pop-Soul-Sängerin Clara Lucas und aus Brasilien Will Santt, der die traditionelle Musik seiner Heimat mit modernen Elementen verbindet. -pat