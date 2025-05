18 Jahre Alte Hackerei

Als Schlachthof-Alleinunterhalter hat Christian Bundschuh im Mai 2007 die ausgediente Metzgerkantine zur „Gepflegten Punkrock-Bar“ umgemodelt.

Macht satte 18 Lenze unterm Hackebeil und dieses Jahresfest wird ein Wochenende lang gebührendst gefeiert mit befreundeten Bands bei fairem Eintrittspreis (es gibt sowohl Tageskarten als auch ein vergünstigtes Wochenendticket).

Geburtstagsständchen geben zum Auftakt die Saarbrücker Punkrocker Steakknife um Sänger Lee Hollis, Musikgeschichtenschreiber auch als Frontmann von Spermbirds und 2 Bad, sowie Aka Rinde mit Andrej Dietrich, die eine Hälfte der Noiserocker Dÿse, der im April sein erstes Akustikgitarrensoloalbum „Kids“ raushat. Am Folgetag geht’s weiter mit hohem Besuch aus Bern: „Voodoo Rhythm Records“-Labelchef Reverend Beat-Man Zeller und seine dreifaltigen Monsters predigen ihren zerrigen One-Riff-Mix aus Garage-Punk der 60er, wildem Teenage-Trash-Rockabilly, primitivem Rock’n’Roll und Black-Metal-Boogie.

Den ganz weiten Weg tritt debüttitelgemäß die Post-Pubrock-„Band From Wellington, New Zealand“ an: Dartz. Eine Gitarre angesetzt haben Terrorfett um Hackerei-Chef Plüschi, die mit frischer Besetzung und neuem, aber auch altem Material die Jahressause toppen. Rampensäue, die auch mal dort stehen wollen, wo sonst die Lieblingspunkband abrockt, fassen sich bei Rebis „Dieselkaraoke“ ein Herz und das Mic! -pat