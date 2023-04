19. Bühler Bluegrass-Festival

Banjo, Fiddle und Kontrabass geben seit 2003 alljährlich den Ton in der Zwetschgenstadt an.

Und locken an den beiden „Bluegrass-Festival“-Tagen mit einem facettenreichen Mix aus Bluegrass, Old-Time-Music, Folk und Americana aus Nordamerika und Europa stets eine große Fangemeinde aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland nach Bühl.

Eingestimmt wird die 19. Auflage mit „Bluegrass unter Hebebühnen“ (Fr, 5.5., 20 Uhr, Firma Josef Oechsle) mit Johnny & The Yooahoos aus Bayern und den Blue Grass Boogiemen (Niederlande). Tags drauf geht’s dann auf der Open-Air-Bühne unterm Motto „Bluegrass & More In The City“ (Sa, 6.5., 10-16 Uhr) mit den Freiburgern Blue Side Of Town weiter, ehe als musikalischer Höhepunkt der „XXL-Konzertabend“ (17 Uhr, Bürgerhaus Neuer Markt) mit den erstmals in Deutschland gastierenden Boom Ditty (Frankreich), Cousin Hatfield (Niederlande) sowie Fog Holler und Level Best (USA) ansteht. -pat