2. Black Forest Jazz

„Black Forest Jazz“ erobert in der zweiten Auflage den ganzen Nordschwarzwald.

Unter der künstlerischen Leitung des Jazzmusikers und „Echo“-Preisträgers Sebastian Studnitzky wurde das Festival nochmals ausgeweitet: Konzerte gibt’s an über 20 Orten, von Altensteig über Freudenstadt, Calw, Bad Wildbad, dem Schloss Neuenbürg über Pforzheim u.a. mit dem Jazzclub Domicile und dem Alten Schlachthof bis hin zur Stadthalle Maulbronn. Los geht’s am Do, 19.9. im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld mit Studnitzky & Friends. -rw