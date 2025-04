2. Gaggenauer Bluesfestival

Zur Premiere 2024 mit ausverkauften Abenden gestartet, wird die Klag-Bühne erneut zum gemütlich-schummrigen Bluesclub mit einer Mischung regionaler und überregionaler Bands, die auch bei Nichtszenekennern Anklang finden, wie Initiator Roland Hasenohr verspricht.

Am Fr, 23.5. eröffnen Non Blues Ultra mit am Original orientierten Klassikern. Funky, bluesy und jazzy wird es dann mit dem Organ Quartett von Bluesgitarrist Gregor Hilden, für deren Eigenkompositionen aus Blues, Soul, Jazz und Klassikern des eigensinnigen 60er-Boogaloo-Jazz’ eine zweimanualige Hammondorgel mit Lesliebox auf die Bühne gewuchtet wird!

Opener am Sa, 24.5. sind erneut die Rabbitears um Programmmacher Hasenohr; anschließend spielt die legendäre Hamburg Blues Band feat. Krissy Matthews: Die Gruppe des Sängers Gert Lange steht seit 40 Jahren für intensiven und clever arrangierten Roots Blues. Den Abend beschließt die aktuell zu den Topbands der Szene zählende Truppe von Jimmy Reiter, mit dem „Big Blues Award“ 2015 als bester zeitgenössischer Blueskünstler ausgezeichnet, seine Band zwei Jahre später mit dem „German Blues Award“ als beste Bluesband Deutschlands. Und am Samstagvormittag wird Gaggenau zur Blues-City, wenn in der Fußgängerzone eine Session mit einigen beteiligten Musikern steigt. -pat