2. Remchinger Hafenfest

Eine Haifisch-Bar, zwei Bühnen und drei Bands.

Die Erstauflage des „Remchinger Hafenfests“ 2022 war ruckzuck ausverkauft, daher ran an die Tickets!

Am Start sind auf zwei Bühnen die heimische Bordkapelle Akkermann (Maritimer Stromgitarrenretro), Black Tar Rivers (Fiddledriven-Insel-Folk-Rock aus Offenburg) und Bold Seamen All (Sea-Shanties & Shipsongs aus Frankfurt am Meer), die Lieder von Spelunken, Halunken und anderen Seebären intonieren. -rw