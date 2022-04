20. Irish Folk Nights

Das Team des TSV Zaisersweiher freut sich auf die Jubiläums-Liveparty.

In gemütlicher Pub-Atmosphäre werden Guinnes und Kilkenny frisch vom Fass gezapft und an der Bar und dem Whisky-Stand der Friends Of Angel’s Share gibt es irische und schottische Whiskys. Für eine warme Mahlzeit sorgen die TSV-Damen vom Orgateam mit Irish Stew sowie vielen leckeren Snacks und Irish Coffee. Am Freitag folkrocken Dream Catcher und Skerryvore, am Samstag In Search Of A Rose und die bundesweit bekannten The Seer. -rowa