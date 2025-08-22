20 Jahre Club Die Stadtmitte
Popkultur // Artikel vom 22.08.2025
„Fühl dich wie zu Hause, nur lauter!“ ist seit 20 Jahren das Credo im Club Stadtmitte.
Man könnte auch sagen: „Fühl dich wie im Wohnzimmer, nur schicker!“ Denn bis heute weht ein Hauch von Club Le Carambolage über die zwei Floors und den Innenhof in der Baumeisterstr. 3; schließlich hat Christian Pulkert beide Locations geraume Zeit parallel betrieben, bis im Ram 2015 nach 32 Jahren die Lichter ausgingen. Clubgeschichte. Die Stadtmitte ist quicklebendig, hat sich gerade als Eventlocation neu erfunden und zelebriert den runden Geburtstag ein ganzes Wochenende mit Stammgästen wie Neuentdeckern bei freiem Eintritt!
Am Fr, 22.8. mit einem „Wir feiern wie vor 20 Jahren“-Throwback ins Jahr 2005 inkl. Sektempfang und genau so, wie alles begonnen hat: Die Musik von damals bringt den originalen Stadtmitte-Sound zurück auf die Tanzfläche – von Indiehits über Electroklassiker bis zu den Clubburnern der Nullerjahre. Auch die beliebtesten Getränke von damals stehen wieder auf der Karte und es gibt Drinks zum Originalpreis von 2005! Tags drauf folgt das Geburtstagsspecial „Eine Nacht, 20 Jahre Clubgeschichte“ (Sa, 23.8.): Auf dem Dancefloor erwartet die Gäste ein Best-of der größten Stadtmitte-Hits aus den vergangenen zwei Dekaden; für jedes Jahr wurde ein Signature-Getränk ausgewählt, das zum Sonderpreis ausgegeben wird. Um Mitternacht gibt’s das „Free Shots Special“; an beiden Tagen kann man beim Glücksrad abräumen. -pat
Fr+Sa, 22.+23.8., 19 Uhr, Die Stadtmitte, Karlsruhe, Eintritt frei
