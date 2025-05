21. Bühler Bluegrass-Festival

Wenn Bühl am dritten Mai-Wochenende zur Bluegrass-City wird, zieht es auch aus Frankreich, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz zahlreiche Konzertbesucher in die Zwetschgenstadt.

Los geht’s bei „Bluegrass unter Hebebühnen“, der weitgehend unbestuhlten, wieder an ein eher regionales und jüngeres Publikum gerichteten Eröffnungsveranstaltung mit den Kölnern Bluegrass Cash und der niederländischen Sängerin Kikki Géron – der mutmaßlich ersten Bluegrassband, die Songs und Stil der Countrylegende Johnny Cash in diesem Format interpretiert (Fr, 16.5., 20 Uhr, Landmaschinenhandel Josef Oechsle).

Ebenso ausgefallen sind Hayseed Dixi (USA), die Begründer des Rockgrass’: Seit ihrem 2001er Debüt „A Hillbilly Tribute To AC/DC“ werden auch Kiss, Aerosmith, Queen, Abba oder die Bee Gees in Bluegrass-Arrangements vorgetragen, dazu Eigenkompositionen. Das Line-up des „XXL-Konzertabends“ (Sa, 17.5., 17 Uhr, Bürgerhaus Neuer Markt) bilden Taff Rapids (UK), Blue Weed (Italien), The Slocan Ramblers (Kanada) sowie Kristy Cox & Grasstime (Australien/USA). -pat