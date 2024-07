21. Rock am Wald

Dem Classic Rock widmet sich die 21. Auflage von „Rock am Wald“ im stimmungsvollen Ambiente des Sportparks Eggenstein.

Am Fr, 9.8., 19 Uhr, eröffnen The Dead Flowers mit ihrer Country’n’Roll-Music-Show, gefolgt von der „Beth Harth“- und „Joe Bonamassa“-Coverband The Bo Massa Experience und dem Headliner Mr. Rod mit seiner „Rod Stewart“-Tributeshow. Weiter geht’s mit Blockbuster (Rock von AC/DC bis ZZ Top), den Fly Fighters („Foo Fighters“-Tribute) sowie einer der besten europäischen „Deep Purple“-Coverbands: Demon’s Eye. -rw