22. Irish Folk Nights

Auch in diesem Jahr spielen an zwei Tagen sechs Bands im wohl größten Pub Süddeutschlands.

Den Auftakt am Freitag macht die aus dem Raum Ludwigsburg stammende Band Hedgehog’s Garden mit traditionellem Irish Folk. Danach präsentieren Dhalia’s Lane ihre besten Stücke aus 30 Jahren Bandgeschichte, bevor die kanadischen The Paperboys das Haus rocken.

Am Samstag eröffnet die Paul Daly Band aus München den Abend mit Folksongs aus Irland. Im Anschluss spielen Beat The Drum aus Schottland ihre Hommageshow an die legendäre Band Runrig. Mit den Led Farmers aus Irland um Brandan Walsh kommen dann alle tanzfreudigen Irlandfans voll auf ihre Kosten. -rw