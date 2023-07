24/7 Diva Heaven, The Real McKenzies, Stäläg & Fang

Diese drei Berliner Diven sind seit 2020 hyperaktiv.

Auf die EP „Superslide“ folgt das Debüt „Stress“, unzählige Shows, Tourneen und Festivalauftritte. Musikalische Querverweise in die 90er kombinieren 24/7 Diva Heaven mit klaren Statements zu Feminismus, Ungleichheit, Homophobie, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit oder ökologischen Problemen (Sa, 5.8., 21 Uhr,).

Nach Paul McKenzie und seinen kanadischen Celtic-Punks (Di, 8.8., 20 Uhr) macht die Hacke weiter mit Pionieren des Nardcore – Punk, der wie die in den frühen 80er gegründeten Stäläg aus dem kalifornischen Oxnard stammt. Passenderweise flankiert werden Stäläg von der zur selben Zeit in Kalifornien formierten HC-Punk-Band Fang, die sich rühmen kann, dass Metallica, Nirvana und die Butthole Surfers ihre Vorzeigenummer „The Money Will Roll Right In“ gecovert haben (Mi, 9.8., 20 Uhr). -pat