24. Plätzelfeschd

Das Open Air des Vereins Interkunst vereint ein August-Wochenende lang namhafte regionale Künstler, aber auch Neuentdeckungen und lokale Größen aus Rock, Pop, Metal, Funk und Blues beim größten unkommerziellen Festival der Südpfalz auf seiner Naturbühne.

Für nur drei Euro pro Tag spielen am Heavy-Freitag (18 Uhr) Bad Butler, Arctic Winter, Half Past Eight, Draconisgena, Montez und die Supernova Plasmajets; den Party-Samstag (17 Uhr) gestalten Sona, Gelbsucht, Crackbrained, Southbound Rebellion, Free Speech, Die Stühle und Ampra; der eintrittsfreie Familien-Sonntag (10.30 Uhr) startet mit einer Matinee und den Landauer Liederleuten, Martine Gemmar, Danny & Friends, Michael Bauer & Benno Burkhard sowie den Südpfalzlerchen. Ab 13 Uhr übernehmen die David Scherer Band, 6 aus 24, Chainbrook, Groove und die Band von Gitarrist Christoph Renner, an den um 17 Uhr der 15. „Südpfälzer Musikerpreis“ verliehen wird. -pat