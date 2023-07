25 Jahre Phil: Flugplatz-Open-Air

Unterm Motto „Back In The Airport Tonight!“ feiern Phil den 25. Anniversary ihrer „Genesis & Phil Collins Tribute Show“ mit einem Silberjubiläums-Open-Air auf dem Bruchsaler Segelflugplatz an der Autobahn.

Die elfköpfige, mit zwei Sängerinnen und einem Bläsersatz ausgestattete Gruppe aus dem Raum Bruchsal/Bretten um Sänger Jürgen „Phil“ Mayer gilt als eine der besten Phil-Collins- und Genesis-Tributes in Europa. Neben den Hits „No Son Of Mine“, „Jesus He Knows Me“, „Another Day In Paradise“, „Easy Lover“, „Invisible Touch“, That’s All“ oder das wieder hochaktuelle „Land Of Confusion“ wissen Phil ab 21.30 Uhr stets auch mit dem einen oder anderen weniger bekannten Song zu überraschen. Im Vorprogramm: Jackie Bristow (Gesang/Gitarre, USA) Mark Punch (Gitarre/Gesang, Neuseeland). In begrenztem Umfang gibt’s nun auch überdachte Polstersitztribünenplätze; Kinder unter sechs sind eintrittsfrei. -pat