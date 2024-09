25 Jahre Scruffys Irish Pub

Der Türgriff erinnert noch an die Zeit, bevor Paul „Scruffy“ Burke 1999 aus der Kneipe Nilpferd den „Probably Darkest Irish Pub In The World“ macht.

25 Jahre später ist in dessen E-Kerzenschein von gelegentlichen „English Comedy Nights“ (Mo) über die „Open Stage“ (Di), One-Euro-Less-„Whisky Time“ (Mi) und die vergünstigte „Student Nite“ mit Charlottes „Pub Quiz“ (Do) bis hin zu Gratiskonzerten am Wochenende (u.a. The Cardinal Sins: Celtic Punk/Irland, Fr, 16.8., 20 Uhr; In Search Of A Rose: Folk-Rock, Fr, 13.9., 21 Uhr; Blake Cateris: Punk/Sydney, Fr-Mo, 30.8.-2.9., 19 Uhr; Napper Tandies: Sa, 28.9., 20 Uhr, Folk-Rock/Irland, Spanien, Mannheim; Julakim Trio: Avant-Weltmusik/Rock-Pop-Punk-Funk-Chanson mit Einflüssen aus Südamerika u. Arabien, Sa, 14.9., 20.30 Uhr) und der „Music Session“ (So) eigentlich immer etwas geboten!

Nicht nur beim alljährlichen „Birthday Weekend“ im Herbst steht Scruffy als Sänger der Folk-Rock-Formation Krusty Moors himself auf der Bühne seines Pubs, der am irischen Nationalfeiertag außerdem Start- bzw. Zielpunkt von „Karlsruhe’s Annual St. Patrick’s Day Parade“ ist. Das 25. Jubiläum (Do-So, 19.-22.9.) wird bei Free-T-Shirts und anderen Gastgeschenken für Trinkfeste standesgemäß mit „Birthday Quiz“ (Do, „Hauptprize“: ein Spezial-Whisky) und lots of Live Music gefeiert.

Es spielen die Backyard Sons (Fr, 20 Uhr) Achim „Ashes“ Rauscher an Gitarre und Retromikro und Daniel Kiefl auf der Trommelholzkiste Country-Songs und andere amerikanische Klassiker, dann The Krusty Moors (Sa, 19 Uhr) sowie der Irish Man Des Kelly und Drunk’n’Folk’a’Billy Jamie Clarke (So). -pat