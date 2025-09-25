26 Jahre Scruffys Irish Pub
Popkultur // Artikel vom 25.09.2025
Der Türgriff erinnert noch an die Zeit, bevor Paul „Scruffy“ Burke 1999 aus der Kneipe Nilpferd den „Probably Darkest Irish Pub In The World“ macht.
26 Jahre später ist in dessen E-Kerzenschein von gelegentlichen „English Comedy Nights“ (So, 14.9., 17.30-9 Uhr) über die „Open Stage“ mit dem waschechten Maori Kiwi Keith aus Neuseeland (Di, 19 Uhr), One-Euro-Less-„Whisky Time“ (Mi, 20 Uhr) mit mehr als 60 Sorten und Live Irish Music der Folk-Rock-Formation The Krusty Moors und die vergünstigte „Student Nite“ mit Charlottes „Pub Quiz“ (Do, 20 Uhr), Gratiskonzerten am Wochenende wie z.B. All For Jolly (Fr, 19.9., 20 Uhr), der Female-fronted-DIY-Cornish-Celtic-Folk-Punk-Band aus Cornwall, und der akustischen „Music Session“ (So, 15 Uhr) mit Gitarre, Gesang, Bazouki, Fiddle, Pipes, Whistles und mehr eigentlich immer etwas geboten!
Selbstredend steht Scruffy als Sänger der Krusty Moors auch bei der alljährlichen „Birthday Party“ (Do-So, 25.-28.9.) himself auf der Bühne seines Pubs. Und die wird bei Free-T-Shirts und anderen Gastgeschenken für Trinkfeste standesgemäß mit Quiz (Do, „Hauptprize“: eine Flasche schottischer Whisky) und Livemusik gefeiert: Es spielen die Backyard Sons (Fr, 20 Uhr) Achim „Ashes“ Rauscher an Gitarre und Retromikro und Daniel Kiefl auf der Trommelholzkiste Countrysongs und andere amerikanische Klassiker, dann die Krusty Moors (Sa, 20 Uhr) sowie Wolfgang Stell (So, 15 Uhr) und Drunk’n’Folk’a’Billy und Ex-Pogue Jamie Clarke (So, 19 Uhr). -pat
