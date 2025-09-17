29. Speyerer Gitarrensommer
Popkultur // Artikel vom 17.09.2025
Seit über 25 Jahren bietet der von Christian Straube begründete und kuratierte „Speyerer Gitarrensommer“ Virtuoses verschiedener Epochen und Stilrichtungen namhafter Künstler für Fans der sechs Saiten.
Und ebenso viele Konzerte veranstaltet der auch vom „Speyerer Liederfest“ im Frühjahr bekannte Verein Kulturing an seinen fünf „Gitarrensommer“-Tagen: Dass nicht nur die Harfe bezaubernde keltische Klänge hervorzubringen vermag, beweisen der Schotte Ian Melrose und der Waliser Dylan Fowler seit 2014 mit ihrer Gruppe Celtic Guitar Journeys, der auch der unlängst verstorbene bretonische Gitarrist Soïg Sibéril angehörte, dem dieser „Keltische Abend“ gewidmet ist (Mi, 20.30 Uhr; Workshop: Do, 18.9., Anmeld. kulturing@web.de).
Der gebürtige Karlsruher Wawau Adler verbindet als international renommierter Jazzgitarrist und versierter Gypsy-Swing-Spezialist den typischen Django-Reinhardt-Sound mit klassischem Bebop. Was Adler und seine Mitspieler Julian Wohlmuth (Rhythmusgitarre), Jan Prax (Saxofon) und Mini Schulz (Bass) hier auf die Bühne bringen, wurde so noch nie gehört: Gypsy-Bop! (Do, 20.30 Uhr). Nach dem für traditionellen Tango ebenso wie für Kompositionen des Tango Nuevos, modernen Tangos und eigene Kompositionen stehenden serbischen Beltango Quinteto (Fr, 20.30 Uhr) steigt eine Milonga mit DJ ist Aleksandar Nikolić (22 Uhr).
Wenn das Tarek Abdallah Duo auf Do-nawā aka die iranische Harfenistin Samira Memarzadeh und Gitarrist Markus Wach trifft, begegnen sich arabische Oud und persische Harfe (Sa, 20.9., 20.30 Uhr). Und ein Wiederhören gibts mit Laura Lootens (geb. 1999) an der Klassischen Gitarre, die bereits vor zwei Jahren mit Standing Ovations gefeiert wurde (So, 21.9., 19 Uhr). -pat
Mi-So, 17.-21.9., Alter Stadtsaal, Speyer
www.kulturing.com
