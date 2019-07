4 Wheel Drive

Einzeln der Knaller, gemeinsam unschlagbar!

Nils Landgren (Posaune/Gesang), Michael Wollny (Piano), Wolfgang Haffner (Drums) und Lars Danielsson (Bass/Cello) gehören zur Crème de la Crème der europäischen Jazz-Szene. In den vielen Jahren, in denen man sich in unterschiedlichen Konstellationen über den Weg gelaufen ist, hat sich eine Freundschaft entwickelt, die man in jedem Ton hört. Der mal melodische, mal funkgetränkte Jazz des Quartetts hat nicht nur Beat und Groove, sondern auch Tiefe und Charakter. -er