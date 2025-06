Das größte Familienfestival Süddeutschlands holt zur 40. Jubiläumsausgabe so manchen Wiedergänger auf die Hauptbühne.

Allen Topacts voran die Trip-Hop-Dance-Ikonen Faithless (Fr, 21 Uhr) im lauten Gedenken an den 2022 gestorbenen Frontmann Maxi Jazz, der 1998 bei der Livepremiere von „God Is A DJ“ für einen der erinnerungswürdigsten „Fest“-Momente ever gesorgt hat. Ebenfalls zum dritten Mal vorm Mount Klotz steht Max Giesinger (Do, 21 Uhr), der mit seinen noch nicht namentlich benannten Friends ein besonderes Heimspiel zelebrieren will. Mit Clueso (So, 21 Uhr), Amy Macdonald (So, 19 Uhr) und Grossstadtgeflüster (Sa, 19 Uhr) sind weitere Rückkehrer von 2015, ’17 bzw. ’19 im Line-up. Neu in die „Fest“-Familie aufgenommen werden u.a. die Dresdner Rapcrew 01099 (Sa, 21 Uhr), das Kaizers Orchestra (Do, 19 Uhr) aus Norwegen bei seinem einzigen Deutschlandauftritt, die durch den Song „Control“ bekannt gewordene Zoe Wees (Fr, 19 Uhr), die „Night Clubber“ (23 Uhr) Beauty & The Beats (Fr) und Ok Danke Tschüss (Sa,), die folkloristischen Dakha Brakha (So, 17.30 Uhr) aus der Ukraine und Kochkraft durch KMA (Sa, 16 Uhr) mit ihrer anarchischen Raveshow. Bevor Gunzi Heil und die KIT Big Band (So, 16 Uhr) dem Karlsruher Institut für Technologie zum 200. gratulieren, weihen „Das Fest“-Klassikorchester und der 120. Jubiläum feiernde Bachchor (So, 10 Uhr) mit Beethovens 9. und der „Ode an die Freude“ den frisch getauften „Mount Klassik“ ein. Wieder eingeführt wurde dafür das nur am Sonntagvormittag gültige Klassikticket zu 17,20 Euro; das Tagesticket kostet inkl. Gebühren 22,70 Euro; das Vier-Tages-Ticket 85. Freitag und Samstag sind zwar ausverkauft, aber wir verlosen mit dem Universum-City Kino 2 x 2 Tickets für Samstag und Sonntag! Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „40 Jahre Das Fest“ bis Mo, 14.7. Rund 70 Prozent des Programms vom „Fest am See“ über die Feld- und Kulturbühne, den Fest-Floor bis zum Sportpark bleiben gewohnt eintrittsfrei. -pat

Das Fest am See

Vor der Café-Bühne versammeln sich die „Fest“-Puristen – und ebenso alle, die sich aufs eigentliche „Fest“ eingrooven möchten! Eine Woche lang spielen hier vom 16. bis 22.7. lokale Bands wie das Gitarrenrocktrio The Funky Valentines (Mi, 18 Uhr), „Seán Treacy Band“-Drummer Stefan „Buchi“ Buchholz & The Southbound Allstars mit Special Guest Peter Freudenthaler von Fools Garden (Do, 21.30 Uhr), Electronic-Singer/Songwriter David Eckstein (Fr, 18 Uhr), die 50s-Rock’n’Roll-Adepten Reindeers (Fr, 21.30 Uhr), das schon 2002 unter dem Namenszusatz „For The Coast“ auf dem damaligen „Vorfest“ auftretende Akustikduo Last Train (Do, 18 Uhr) oder die sechsköpfige bläsergetriebene Party-Institution Funk You (Mo, 21.30 Uhr). Headsalad (Mi, 19.30 Uhr) aus dem Murgtal, die Südpfälzer Liquid (So, 21.15 Uhr), Hardcover (Fr, 19.30 Uhr), The Beat Boyz (So, 17 Uhr), Chilibones (Mo, 19.30 Uhr) und Deutschlands amtlichster Grohl-Tribute Fou Fighterz (Mi, 21.30 Uhr) covern sich quer durch die Genres. Die „Hoepfner Summer Night“ (Sa) vereint die aus dem Electric Eel hervorgegangene Cocktail Harbor Band (19 Uhr) und das Soulcafé (21.15 Uhr) des Jazzclubs. TV-bekannt von „Let The Music Play“ und „The Piano“ sind Marcus Zimmermann (So, 19 Uhr) und Jonas Gavril (Mo, 18 Uhr); SWR3 macht Party mit DJ Josh und präsentiert anschließend den Bruchsaler Singer/Songwriter Laurin Sigmund sowie Pierre Percussion (Di, 18.30 Uhr); das „Fest am See“-Line-up komplettieren Chanson-Indie-Folkerin Simone Mitzner (So, 15 Uhr), die HM-Bigband (So, 11 Uhr) aus Halberstung, die ein Best-of aus ihrem Kindermusical um Hahn „Prince“ präsentierende Musikkita Intakt und der Kons-Kinderchor Tönespucker (So, 13 Uhr) sowie „das streunende Straßenmusik-Rudel“ Der Katze & Die Hund (Do, 19.30 Uhr).

Das Fest im Schlachthof

Am Klotze-Ruhetag besucht „Das Fest“ jenen Ort, an dem das Team der Karlsruhe Marketing und Event GmbH alljährlich das Festival plant. Und die KME-Kulturpartner wie die Alte Hackerei (Lenny Käfer an Gitarre und Loop Station und Janina Guptill am Gesang covern als Liberry Space, 19.30 Uhr), das Substage in Koop mit seinem Minestrone („Aperitivo Musicale“ mit den DJs Katze & Vogel, von Italo Disco bis Technoklassiker, 18.30 Uhr) oder das Tollhaus („Musical Gardening“ mit der Black Sea Shipping Company, Balkan/Klezmer/Americana/Swing Noir, 18 Uhr) haben ein musikalisches Warm-up in petto.

Mi, 23.7.

Die Feldbühne

Der kostenfreie Hotspot für Szene-Entdecker und Tanzwütige ist die Feldbühne, wo das Jubez-Booking-Team des STJA sein genreübergreifendes Alternativprogramm abfeiert – ob lokale Newcomer, internationale Geheimtipps oder partytaugliche Live-Veteranen: Übers „European Talent Exchange Programme“ nach Karlsruhe kommen der schwedische Afro-Grunger Boko Yout (Sa, 20.30 Uhr), die belgischen Sludgemetaller Doodseskader (Fr, 21 Uhr) und Joulie Fox (So, 19.45 Uhr, Foto), die ihren zweisprachigen Indiepop aus Polen vorstellt. „Dudefest“-Fans vermerken sich das Schweizer Psychedelic-Power-Rock-Trio Dirty Sound Magnet (Fr, 22.45 Uhr) und das „Texas Desert Rock“-Quartett High Desert Queen (Fr, 19.30 Uhr). Das Karlsruher Duo Schlecht (Do, 19.30 Uhr) aka Emil und Johnny punktet unterstützt vom Stuttgarter Rapper Yoshi Tschira mit jazzig-souligem Instrumental-Hip-Hop; außerdem auf Popnetz-Empfehlung spielen die Gewinner des „New Bands Festivals“ 2024 Civi Blue (Sa, 17.15 Uhr, Psychedelic) sowie der zweitplatzierte Publikumsgewinner Up In The Gallery (Sa, 15 Uhr, Alternative Metal). Das Jubez-„Urban Soundz“-Siegel prangt überm Reggae-Dancehall-Doppel Jamaram meets Jahcoustix (Do, 21 Uhr), der aus der Dom. Rep. stammenden Basler Rapperin Jennifer La Nefera (Sa, 22.30 Uhr) und Handpankünstler Manu Delago (So, 21.30 Uhr), der mit seinem Umweltschutzbekenntnis das Feldbühnen-Finale gestaltet. Wie schon beim 2024er Flinta-Festival „Karla tanzt!“ verbindet Luam (So, 18.15 Uhr) Deutschrap und Gesang mit Pop, Soul und R’n’B und der Landesverband zur Förderung der Popkultur und Popmusik pop.bw präsentiert Levin Goes Lightly (Sa, 18.45 Uhr) um den androgynen „Cold Wave“-Exzentriker Levin Stadler.

Die Kulturbühne

Wenn Musik auf Magie trifft, Humor auf Tiefgang und Regionalität auf Weltklasse – dann ist Kulturbühnen-Zeit beim „Fest“! Ein Höhepunkt ist der u.a. mit dem „Deutschen Kleinkunstpreis“, der „Tuttlinger Krähe“ und dem „Unterföhringer Kulturpreis“ ausgezeichnete Schweizer Martin O. (Sa, 22.15 Uhr), der mit wandelbarer Stimme und Loopgerät auf eine poetisch-improvisierte Klangreise nimmt. Kein Halten gibt’s beim Artistiktrio Tridicolous (So, 19.30 Uhr). Die Kulturbühne versteht sich aber auch als Plattform für Hochkaräter aus der Region: So präsentiert der Kammerchor des Helmholtz-Gymnasiums (So, 16.20 Uhr), Gewinner des ersten Preises im bundesweiten Chorwettbewerb 2024, sein Afrika-Programm; die Theaterhäuser Marotte und Sandkorn liebevoll inszenierte Kinderstücke wie „Rocky Waschbär“ (Sa, 14 Uhr) oder „Die Monster-WG“ (So, 15 Uhr) aus der Feder von Bernd Kohlhepp, der Regie führt und als Ritter Bartimäus selbst mitspielt. Den schwäbischen Kabarettisten kann man zudem als King in „Elvis trifft Elvis“ (Fr, 18.15 Uhr) im Duett mit Nils Straßburg erleben. Dabei ist auch das hiesige Improtheater (Fr, 19.30 Uhr) sowie Sandy Wollasch mit Mami und die Papperla Papis (Sa, 15.05 Uhr; So, 14 Uhr). Wortgewandt geht’s beim Poetry- (Sa, 18.15 Uhr) und Science-Slam (So, 17.25 Uhr) zu und für Illusionen sorgt der Magische Zirkel, diesmal mit den Steampunkzauberern Hunter und Blake (Sa, 17.15 Uhr).

Der Fest-Floor

Wieder am angestammten Platz auf dem Grund des Modelbootsees findet sich der vergangenes Jahr frisch betitelte Fest-Floor, auf dem es traditionell elektronisch zugeht: Den Anfang macht Cengiz Bagci (Do, 19.30 Uhr, House/Techno), gefolgt vom Trio Beat Betont (Do, 20.30 Uhr, Techno) und Ragh alias Ralf Heilmann (Fr, 18.30 Uhr, Downtempo/Ethno/House/Indie/Space/Trance/Electro/Tech House/Techno), einer der beiden Gründer des Karlsruher DJ-Kollektivs Good Earth Vibes. Viika & Foudini (Fr, 19.30 Uhr) spielen mit Down- und Midtempo; ebenfalls Teil des Pandora Kollektivs ist Francesco Rizzi (Fr, 21 Uhr, Minimal House/Dub Techno/Electronica). Bei Elsa (Fr, 22 Uhr), dem jüngsten „Clocked Mannheim“-Member, verschmelzen bouncige Basslines und hypnotische Soundscapes, während die von ihren Residencys im Culteum und Salt & Pepper Pforzheim bekannte Britty Paula (Fr, 23 Uhr) für treibenden melodischen Techno steht. Als Sohn von „Rock Shop“-Rudi Metzler ist Lu-Mes’ (Sa, 18.30 Uhr) Sound geprägt von verschiedenen Genres, aber stets housig und tanzbar. Das Duo Zulhou (Sa, 19.30 Uhr) bewegt sich zwischen Deep Techno, Indie-Electronica und cineastischen Vocals; Ley (Sa, 21 Uhr) steht für hypnotischen, Liv (Sa, 22 Uhr) für verspielten bis wummernden Techno. Und Bass Momentum (Sa, 23 Uhr) zeigen, warum es Drum’n’Bass aus dem Underground in die Line-ups großer Festivals geschafft hat. Den Offenburger Johannes Schleyer (So, 18 Uhr, House/Disco/Balearic/World) kennt man in Karlsruhe vom Happy Wrong und Phono; aus Freiburg kommt der Deutsch-Amerikaner Michael Ellis (So, 19.30 Uhr, House) und zum Abschluss mixt Just Lauren (So, 21 Uhr) melodische Housesets mit Indiedance und Breakbeats.

Sportpark: Fest Cup

Seit nun mehr als zwei Jahrzehnten zieht der 2004 von den Preißler-Brüdern Andreas und Michael sowie Dirk Schneider ins Rollen gebrachte „Fest Cup“ Teilnehmer aus ganz Europa. Neben dem spektakulären Wettbewerb auf der Minirampe für Skateboard, Inline und BMX gibt’s wieder zahlreiche Mitmachaktionen im Sportpark rund um die Europahalle: Der „Ninja World“-Parcours hat so manche Challenge zu bieten, außerdem dabei sind der Base- und Softball-Verein Karlsruhe Cougars (Sa+So, 14-18 Uhr) und die Cheerleaders Golden Paws (Fr 16-18 Uhr; Sa 12-18 Uhr; So 9-17 Uhr). Runterfahren kann man beim Reformer Pilates des Fitness- und Selfcare-Studios Our Class und im Sportbereich an der Alb, wo die Yogis von Muktimind die Sonne grüßen.

www.festcup.de

India Summer Days

Von Fr-So, 25.-27.7. verwandelt sich ein Teil der Klotze erneut in ein farbenfrohes indisches Dorf. Seit ihrer Premiere 2017 haben sich die „India Summer Days“ als eines der größten Indien-Festivals in Deutschland etabliert und bieten auf dem Areal des Aktiv-Spielplatzes authentisch indische Kultur mit einem breiten Spektrum: Auf dem Programm stehen Darbietungen der Gruppe Vaividhya, Historisches bei den Aufführungen der Dindi Dance Group, klassische Tänze der Revathi Dance Akademie, Wechselgesang antiker Sanskrit-Mantras bei den Kirtaniyas“ Bollywood-Choreografien, indische Tänze von Lasya Priya Fine Arts, die Feuerzeremonie „Arati-puja“, Cricket-Vorführungen, indische Puppenspielkunst, Konzert mit Sitar und Tabla oder Einführung in die Mudras, die symbolischen Handgesten Im indischen Dorf können Besucher Henna-Bemalung, Mala-Ketten, traditionelle Stempel, indische Textilien, Schmuck und Kunsthandwerk entdecken. Kulinarische Spezialitäten wie Chai, Mango Lassi und authentische indische Gerichte laden zum Probieren ein. Yoga ist zentraler Bestandteil, es werden wieder kostenfreie Sessions angeboten. Eingebettet sind „Summer Days“ auch dieses Jahr in eine Kunst, Kultur, Musik, Film, Wirtschaft, Start-ups, Tourismus, Kulinarik und Austausch verbindende „India Week“ (19.-30.7.) mit u.a. „International Startup Days Germany“ (Do+Fr, 24.+25.7.), Fachkräfteforum von Wirtschaftsförderung und TRK-„Welcome Center“ (Di, 29.7., 14.30-19 Uhr, ZKM), Krimilesung (Manuel Vermeer – „Tod am Taj Mahal“, Mi, 30.7, 19 Uhr, Prinz-Max-Palais), ein Filmabend in der Schauburg („All We Imagine As Light“, Mo, 28.7., 18.30 Uhr), ein Kochevent (Sa, 19.7., 16-21.30 Uhr, IBZ) sowie Ausstellungen in der Indu Art Gallery („Indische Kunst und Künstler entdecken“, Do-So, 24.-27.7.) und der DCS Contemporary Gallery („Eternal Pilgrimage – The Spiritual Paths Of India“ von Fotokünstler André Wagner, Vernissage: Do, 24.7., 18 Uhr, bis 14.9.)

www.indiasummerdays.de