40 Jahre DFTH & HBW

Am 24.2.1984, vor exakt 40 Jahren, tauchte im Jazzclub-Programm erstmals das Trio Dinkel/Frisch/Theilmann auf, das in Folge zur Institution in Sachen Free Jazz und Improvisation wurde.

Clubkonzerte, Festivalauftritte und Auslandsgastspiele folgten schnell, und bald schon war mit dem Geiger und Pianisten Helmut Bieler-Wendt ein vierter Mann an Bord. Zwei Studioalben erschienen neben einer ganzen Reihe von Konzertmitschnitten diverser Radiojazzredaktionen. Bis heute lässt das Quartett ohne jede Vorgabe spontan Musik aus dem Nichts entstehen. Für Drummer Rudi Theilmann, der den hiesigen Jazzclub mitgründete und von 1983 bis 2007 auch dessen Programmmacher war, sicher ein berührender Moment, in der neuen Location aufzutreten. Der seit 1959 aktive Schlagzeuger und Kunsthistoriker war bis zu seinem Ruhestand auch vier Jahre lang Leiter des Kupferstichkabinetts der Kunsthalle Karlsruhe. -rw