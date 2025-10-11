5. GEW Bandfestival

Popkultur // Artikel vom 11.10.2025

GEW Bandfestival

Dieses Festival der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft Kreis Karlsruhe beweist, dass es für eine „School Of Rock“ keinen Jack Black braucht!

Hier kann man Lehrer und andere Pädagogen fernab ihres Pults an Schlagzeug, Bass, Gitarre oder auch Saxofon erleben.

Das Line-up: Else rockt, Eierstones, Erstronauten, Hardforest, Rockademics, Plot Point und die MGB Heartbreakers. -pat

Sa, 11.10., 19 Uhr, Jubez, Karlsruhe, Eintritt frei

