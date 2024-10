50. Jazz Night

Seit über zehn Jahren kuratiert der bekannte, aus Karlsruhe stammende Trompeter Thomas Siffling die „Jazz Nights“ im Staatstheater in einer Koop mit dem Jazzclub.

Der in Mannheim auch als Jazzclubowner aktive Trompeter hat zur 50. Ausgabe verdientermaßen die europäische Bossa- und Sambagröße, die in Karlsruhe lebende Sängerin Viviane de Farias, mit ihrer sechsköpfigen Band um die beiden Gitarristen Paulo Morello und Lula Galvão sowie Bandleader Mauro Martins am Schlagzeug eingeladen. -rw