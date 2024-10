55 Jahre Topsy Turvy

Der dienstälteste Club Süddeutschlands darf 55. Jubiläum feiern!

Was nicht nur im Vergleich mit den vielfach unter Publikumsschwund leidenden anderen Diskotheken in Karlsruhe ebenso einzigartig ist wie die bis heute mit 35.000 Schrauben zusammengehaltene Wandverkleidung des Topsy Turvy. Über dem Eingang des „Magischen Theaters“ prangt eine Passage aus Hesses „Steppenwolf“: „Eintritt nicht für Jedermann. Nur für Verrückte. Eintritt kostet den Verstand.“ In den 70ern benötigte man noch einen Schlüssel für das orange Schloss, damit sich die eine Tonne schwere Bullaugentür des exklusiven Künstlertreffs auftut; heute ist die Türpolitik im Topsy durchaus moderater – was die einst von Pepo March eröffnete Karlsruher Clubinstitution zu einem Ort macht, an dem Menschen jedweder Generation wie auch Couleur gemeinsam friedlich feiern! Ein kunterbuntes Drunter und Drüber, denn dafür steht die amerikanische Redewendung „topsy turvy“.

Mit seinem Science-Fiction-artigen U-Boot-Look verkörpert das Gesamtkunstwerk wie kein anderer Club in der Fächerstadt das stylische Nightlife. 1969 gestaltet der 2014 gestorbene Bildhauer und Innenarchitekt David D. Lauer die Hirschstraßen-Räume von einer Wäscherei zum Tanzlokal um; gekrönt wird seine Arbeit durch Peter Burgers bis heute im Originalzustand erhaltene aufwendige Deckenbemalung. Volker Hasch, der den Kultladen vor 18 Jahren übernommen und zu seinen topsyschen Ursprüngen zurückgeführt hat, ist es mit seiner Partnerin Tina Casal (Foto unten) gelungen, an die glorreiche Vergangenheit anzuknüpfen, den Topsy-Spirit lebendig zu halten und dabei das Party-U-Boot in eine vielversprechende Zukunft zu steuern: Ständig entwickelt das Powerduo zeitgemäße Bar- und Eventkonzepte, oldschool wie newschool, ausschließlich mit Spitzen-DJs der lokalen Szene, aber auch über die Grenzen hinaus populären Namen. So hat die einzigartige Clubbeauty mit ihrem Retrocharme erfolgreich den Schritt aus den großen Feierjahrzehnten in eine neue strahlende Ära gemacht!

Ihren 55. Geburtstag feiert „Die Macht der Nacht“ mit einem zweitägigen Event, der sowohl „eine Hommage an das Phänomen Topsy Turvy wie auch ans Karlsruher Nightlife“ sein soll: Der Fr, 22.11. ist unter dem Motto „Die Legende lebt“ der Feiergeneration aus der guten alten Zeit gewidmet. Die musikalischen Gäste sind langjährige Wegbegleiter und vertraute Gesichter der lokalen Szene: Den Auftakt macht Sänger und Schauspieler Christopher Brose, bekannt auch von seiner Paraderolle als Freddie Mercury in „The Show Must Go On“ am Kammertheater, mit einem Queen-Mix. Danach übernimmt eine treue Topsy-Weggefährtin die Bühne: Marla Glen mit ihrer einzigartigen Soulstimme! Nach den Liveacts gehört das Pult zwei ebenfalls altbekannten DJs: Clement spielt B2B mit Marvin Hollis eine explosive Mischung aus smoothem House, gängigen Dancebeats und kraftvollem Oldschool.

Der Sa, 23.11. steht unterm Motto „Party pur“ dann für das moderne Topsy und seinen Facettenreichtum. Live on Stage eröffnen die Lokalmatadore der Seán Treacy Band, danach treten zwei gefeierte Publikumslieblinge an die Decks: DJ Nachtrocker (Partysound) und DJ Tash Parker (Urban Sounds). An beiden Abenden empfangen Volker Hasch, Tina Casal und das Topsy-Team die Gäste mit einem Begrüßungsaperitif, den Reface Dancers sowie den Stelzenläufern Nighttrons, die für unvergessliche Fotos zur Verfügung stehen. Und vor dem Topsy sorgt der Foodtruck Slikks Soulfood aus Bretten mit seinen belgischen Pommes-Frites-Spezialitäten fürs Durchhaltevermögen. -pat