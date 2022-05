6. Zeltfestival Rhein-Neckar

Nach der Corona-konformen erstmals ins MVV-Reitstadion und auf Spätsommer verschobenen fünften Ausgabe wird das „Zeltfestival“ 2022 seinem Namen wieder vollumfänglich gerecht.

Augenfällig bei der Rückkehr ins Palastzelt sind die vielen Festivals im Festival: Zum ersten Mal steigt „Delta Bash“ (Sa, 18.6., 14.30 Uhr) auf zwei Bühnen mit zwölf Bands. Vor den Headlinern Beartooth spielen u.a. Bury Tomorrow, Silverstein, Crossfaith, Loathe, Vein, Higher Power, Drain, One Step Closer und Portrayal Of Guilt.

Nostalgieanfälle verursachen „X-Over Mannem“ (u.a. Guano Apes, Clawfinger, Emil Bulls, Dog Eat Dog; Fr, 27.5., 17 Uhr) sowie „Punk In Drublic“ (u.a. Nofx, Pennywise, Me First And The Gimme Gimmes; So, 29.5., 14.30 Uhr) und der Festivalsender Numero uno unter den jungen ARD-Programmen, Das Ding, vereint Provinz, Schmyt, Majan, 01099, Luna, Rote Mütze Raphi, Nina Chuba und Paula Hartmann (Sa, 28.5., 16 Uhr).

Außerdem auf dem Programm stehen Clueso (Mi, 25.5., 19 Uhr), die u.a. von Cari Cari supportete Techno-Brass-Band Meute (Do, 26.5., 17.30 Uhr), der junge Pop-Ire Dermot Kennedy (Mi, 15.6.), Lena Meyer-Landrut (Di, 31.5., 18 Uhr), Rapper OG Keemo (Fr, 3.6., 18 Uhr), Bosse (Support: Alli Neumann; Sa, 4.6., 18 Uhr), die Simple Minds (Di, 14.6., 19 Uhr), Elektro-Improvisationskünstler Marc Rebillet (Mi, 22.6., 18 Uhr) und der Schweizer Songwriter Faber (Do, 23.6., 19 Uhr). Zum Abschluss: kindgerechter Rap von Deine Freunde (So, 26.6., 16 Uhr). -pat