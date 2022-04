7. Woodstickel

Dieses Mal zweitägig präsentiert der Musikverein Einheit beim „Woodstickel“-Festival im Stadtteil Wolfartsweier nach der Corona-Pause 2020 und ’21 wieder regionale Bands und Nachwuchskünstler.

Erstmals dabei ist die Rock Brigade, während die in neuer Besetzung an den Start gehende Cat Hill Blues Band eine feste „Woodstickel“-Größe ist. Den Anfang macht vor The Beauty And The Beasts die junge Durlacher Coverband Melontime (Fr).

Bei HDRH lässt der ausgeschriebene Name „Herr Doctas Rock Hysteria“ aufs Gebotene schließen: kompromisslos-klassische Hard-Rock-Cover. Auf der Clubbühne tritt die Ettlinger Singer/Songwriterin Selina Cifric auf. Außerdem im eintrittsfreien Line-up: Müller & Friends (Sa).

Die Bands treten überdacht im Zelt auf zwei Bühnen und ohne Gage auf; der Eintritt ist frei. -pat