8. Zeltfestival Rhein-Neckar

Mit Paolo Nutini (Do, 27.6.) steht das Hauptprogramm für die achte Ausgabe des „Zeltfestivals Rhein-Neckar“ mit seinen 15 Konzerttagen und einer beeindruckenden Bandbreite an Musikrichtungen.

Neben dem Schotten mit italienischen Wurzeln, bekannt für seine Mischung aus Classic Soul, modernem Pop, zeitlosem Folk und geschmeidigem Rock, sind große Namen wie „Iron Maiden“-Frontmann Bruce Dickinson (Mo, 24.6.), Popsänger Calum Scott (Mi, 19.6.), Folkpoet Passenger (29.6.), die Singer/Songwriter Tom Odell (Do, 20.6.) und Faber (Fr, 21.6.), die Art-Popper Giant Rooks (So, 9.6.), Nina Persson und ihre Cardigans (Sa, 22.6.), Silbermond (So, 30.6.), Hip-Hop-Dancehall-Sänger Trettmann (Fr, 28.6.), das Rap-Duo Mehnersmoos (Fr, 14.6.) und Kollege OG Keemo (Sa, 15.6.) sowie das Kinderliedertrio Deine Freunde (So, 16.6.) um Ex-Echt-Schlagzeuger Florian Sump gebookt.

Spannend bleibt’s dennoch, denn für viele der Konzerte folgen noch tolle Supports – wie z.B. Black Sea Dahu aus Zürich, die ihren Landsmann Faber unterstützen, oder Hamburgs Indie-Rock-Newcomerin Brockhoff, die vor Nutini im Palastzelt auftritt. -pat