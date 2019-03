9. Maifeld Derby Festival

Das Mannheimer „Maifeld Derby“ steht und fällt mit seinem Macher und „Get Well Soon“-Live-Basser Timo Kumpf, der das Liebhaber-Festival an der Pferderennbahn auf dem Maimarktgelände 2011 ins Leben gerufen und ihm mit seinen exquisiten Bookings jenseits der Domestic Acts einen herausragenden Ruf erarbeitet hat.

Um die Jubiläumsausgabe adäquat vorzubereiten, wird nach der neunten Runde ein Jahr pausiert; vom 14. bis 16.6. geht’s aber erst einmal mit der bewährten Mischung aus Etablierten, Perlen und Neulingen weiter: Angeführt von der UK-Zugpferden The Streets und Hot Chip, Von Wegen Lisbeth, den Parcels, Tocotronic und Balthazar folgen auch in den hinteren Reihen geschmackssichere Namen wie Gurr, Monolink, De Staat oder Stonefield. Und mit Snail Mail und Amyl And The Sniffers wurden zwei der gefragtesten US-Indie-Newcomer verpflichtet. -pat