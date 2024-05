Die in sich gekehrten Post-Rock-Outsider aus Irland gastieren seit 2018 auf allen großen Szenefestivals und touren mit sämtlichen Genregrößen.

Frisch releast haben A Burial At Sea ihren zweiten Longplayer „Closer To Home“. Als Support dieser „Dudefest“-Clubshow fungiert ein Musikprojekt des belgischen Universaltalents Dirk Serries, der bei The Void Of Expansion mit Drummer Tomas Järmyr Ambientexperimente durchexerziert. -pat