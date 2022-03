Beim ersten Kohi-Gig der Nürnberger herrschte angesichts der ausgetüftelten Rhythmik, knackigen Beats und herrlichen Melodien Sprachlosigkeit auf wie vor der Bühne.

Denn die Instrumentalgruppe A Prouder Grief lässt Kammermusik, Post-Rock und Kraut aus E-Gitarren und -Bässen, jambischem Glockenspiel, Tasten, Trommeln und Becken kosmisch dröhnend ineinanderfließen.

Diesmal präsentieren sich die Vorreiter des maskierten Auftritts mit „Is Your Skull Beyond The Sky?“, dem würdigen Nachfolger des hochgelobten „A Golden Boat“. -pat