Ihr kultiger Swingsound ist in den vergangenen Jahren wieder schwer angesagt, dabei ist die Up To Date Bigband schon seit 1998 aktiv.

Mit „A Tribute To Ella & Frank“ verneigen sich die 22 MusikerInnen der sympathischen Band vor Frank „The Voice“ Sinatra und der „Queen of Jazz“ Ella Fitzgerald. Teddy Schmacht und Dorothee Sonntag-Molz interpretieren die Legenden mit Klassikern und Fundstücken. -rw