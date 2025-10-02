Abgesagt: Marcus Eaton

Popkultur // Artikel vom 02.10.2025

Marcus Eaton (Foto: Kim Nguyen)

Das Duo um den Singer/Songwriter aus L.A. und Italien David-Crosby-Mitstreiter Marcus Eaton (Gitarre, Gesang, Livelooping) und Bassikone Marc Inti zelebriert eindringlich-poppiges Gitarrenspiel auf höchstem Niveau.

Nie den Folk und Blues vergessend, schwingen begleitet von einer innovativen, ordentlich Drive verbreitenden Bass-Ukulele durchaus Sting und Ed Sheeran mit.

An gleicher Stelle hat Jürgen Zöller Eaton im November 2023 in seine Band eingeladen, heute wird die Ehre erwidert: Der Ex-Bap-Drummer ist Special Guest bei einigen Songs. -pat

Show gecancelt ohne Nachholtermin. Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Do, 2.10., 20 Uhr, Jubez, Karlsruhe !!!abgesagt!!!

Kommentare

