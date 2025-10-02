Abgesagt: Marcus Eaton
Popkultur // Artikel vom 02.10.2025
Das Duo um den Singer/Songwriter aus L.A. und Italien David-Crosby-Mitstreiter Marcus Eaton (Gitarre, Gesang, Livelooping) und Bassikone Marc Inti zelebriert eindringlich-poppiges Gitarrenspiel auf höchstem Niveau.
Nie den Folk und Blues vergessend, schwingen begleitet von einer innovativen, ordentlich Drive verbreitenden Bass-Ukulele durchaus Sting und Ed Sheeran mit.
An gleicher Stelle hat Jürgen Zöller Eaton im November 2023 in seine Band eingeladen, heute wird die Ehre erwidert: Der Ex-Bap-Drummer ist Special Guest bei einigen Songs. -pat
Show gecancelt ohne Nachholtermin. Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.
Do, 2.10., 20 Uhr, Jubez, Karlsruhe !!!abgesagt!!!
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
Abgesagt: Marcus Eaton
Popkultur // Artikel vom 02.10.2025
Das Duo um den Singer/Songwriter aus L.A. und Italien David-Crosby-Mitstreiter Marcus Eaton (Gitarre, Gesang, Livelooping) und Bassikone Marc Inti zelebriert eindringlich-poppiges Gitarrenspiel auf höchstem Niveau.Weiterlesen … Abgesagt: Marcus Eaton
Karlsunruhe: Future Dilf & Still Stories
Popkultur // Artikel vom 27.09.2025
Offiziell haben die beiden Ettlinger nix mit „I’d Like To“-Daddy-Akronymen am Hut.Weiterlesen … Karlsunruhe: Future Dilf & Still Stories
Organisch – Elektronisch: Fallwander x Ferdinand / Røreka
Popkultur // Artikel vom 27.09.2025
Eine sehr coole Doppelshow!Weiterlesen … Organisch – Elektronisch: Fallwander x Ferdinand / Røreka
Heavy Metal Powerblade Vol. 3
Popkultur // Artikel vom 27.09.2025
Die dritte „Powerblade“ bringt wieder ein tief im klassischen Metal verwurzeltes Line-up auf die P8-Bühne.Weiterlesen … Heavy Metal Powerblade Vol. 3
Abgesagt: Eyes
Popkultur // Artikel vom 26.09.2025
Dieses dänische Hardcore-Quintett ist berüchtigt für seinen chaotisch-noisigen Sound.Weiterlesen … Abgesagt: Eyes
Weeland
Popkultur // Artikel vom 26.09.2025
Weeland nennt der Gitarrist Patrick Wieland sein Bandkollektiv mit Sängerin Esther Cowens, Schlagzeuger Tommy Baldu, Tastenvirtuose Martin Meixner und dem Berliner Bassisten Martin Stumpf.Weiterlesen … Weeland
Kommentare
Einen Kommentar schreiben