Abstürzende Brieftauben

Dass der karobehemdete Bucklige jemals wieder leibhaftig zuschlagen würde, war bis 2013 bloßes Fun-Punk-Wunschdenken.

Dann veröffentlichten Mirco „Micro“ Bogumil und Einsteiger Jonny Bockmist das Comeback-Album „Doofgesagte leben länger“, um sich nur ein Jahr später wieder zu trennen. Mit Neu-Taube Norm Anderspunk wird das Titelversprechen auf „Das müsst ihr jetzt verkraften“-Tour doch noch eingelöst!

Am Fr, 6.12., 21 Uhr, thrashen Insanity Alert (Innsbruck), Warfield (K’lautern) und The Italian Way (KA). -pat