AC/DC open air in Karlsruhe

Vergangenen Sommer ist ein schlohweißer Angus Young gottgleich mit ungebrochenem Spaß an der Sache u.a. auf dem Hockenheimring zum vermeintlich letzten Mal über deutsche Bühnen geturnt.

Jetzt geht die „Pwr Up“-Welttournee überraschenderweise weiter: 37 Jahre nachdem AC/DC in der Schwarzwaldhalle ihre Höllenglocken geläutet haben, kehren die Australier mit einem Open-Air-Konzert nach Karlsruhe zurück!

Neben Berlin (30.6.) und Düsseldorf (8.7.) steigt eines von nur drei Deutschlandkonzerten am So, 17.8. vor bis zu 90.000 Fans auf dem Peter-Gross-Bau-Areal der Messe Karlsruhe in Rheinstetten. VVK-Start ist am Fr, 7.2., 10 Uhr, auf eventim.de. -pat