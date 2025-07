AC/DC & Power Up Pop Up

Ein schlohweißer Angus Young ist vergangenen Sommer gottgleich mit ungebrochenem Spaß an der Sache u.a. auf dem Hockenheimring zum vermeintlich letzten Mal fingerfertig wie eh und je über deutsche Bühnen geturnt.

Im Februar der Überraschungsknüller: Die „Power Up“-Welttournee mit Sänger Brian Johnson, Malcolm-Neffe Stevie Young an der Rhythmusgitarre, Bassist Chris Chaney als Ersatz für Liveverweigerer Cliff Williams und Phil Rudds Schießbudennachfolger Matt Laug geht weiter: 37 Jahre nachdem AC/DC in der Schwarzwaldhalle ihre Höllenglocken geläutet haben, kehren die Australier mit einem Open-Air zurück! Neben Berlin und Düsseldorf steigt eines von nur drei Deutschlandkonzerten vor bis zu 90.000 Fans in Karlsruhe!

Für die perfekte Einstimmung sorgt der eintrittsfreie „Power Up Pop Up“ im Club Stadtmitte: erst Warm-up-Party (Sa, 16.8., 17-22 Uhr) auch mit dem Besten von Ozzy (R.I.P.!), Priest, Maiden & Co.; am Showday dann straight AC/DC zum Frühschoppen (10-17 Uhr). -pat