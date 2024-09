Acoustic Bar an der Yucca Palme

Antje Schumacher und Carmine Biscosi sind die Hosts und Acoustic Master der offenen Bühne im Jubez.

„Könnt ihr singen oder musizieren? Beides gleichzeitig oder überkopf? Streichelt ihr die Geige wie niemand sonst oder pfeift die ‚Mondscheinsonate‘ auf dem letzten Loch? Ob Rock, Schlager, Gesang, Jodeln, ob ihr schon Erfahrung habt oder zum ersten Mal vor Publikum steht, jung seid oder älter, unplugged oder mit Instrument, geübt oder spontan – das wollen wir sehen und hören!“

Parat stehen dafür beim einzigen „Acoustic Bar“-Termin im Herbst zwei Gitarren und ein Klavier. Jeder Slot umfasst zehn bis zwölf Minuten bzw. max. drei Lieder. Anmeldungen per E-Mail an Jochen Werner (j.werner@stja.de) oder spontan am Abend. Eintritt frei, Spenden willkommen. -pat