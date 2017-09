Across The Border

Folk mit Punk – das war 1994 Ding der Stunde!

Kaum ein Wochenende, ohne dass „Follow Your Girl“, „Beautiful World“, „Dance Around The Fire“, das von Rockordeonist Andreas Kölsch inbrünstig nachgesungene „A New England“ aus der Feder von Billy Bragg und die Anti-Hymne „I Can’t Love This Country“ irgendwo im badischen Hinterland angestimmt wurden.

Nach dem letzten Konzert Ende 2012 geben die Remchinger nun doch noch ihr 14. Substage-Gastspiel! Support: die Big Bag Of Sticks und Scruffys Krusty Moors. -pat