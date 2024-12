Across The Border, Loaded & Snaggletooth

Double Feature mal anders.

Nachdem Across The Border bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag das „Gather The Clans Festival“ im Substage toppen, gastiert der Remchinger „Folk-Punk-Torpedo“ tags drauf gegenüber bei Plüschi! After-Show-Act Black Tar Rivers (Folkrock-Cover, 27.12., 21 Uhr).

Und zum Ende des „SAU e.V.“-Konzertjahres gibt’s vor der „Großen Hackerei-Silvester-Sause“ mit DJ Ugly Robin (60s/Garage/Soul/Freakbeat, Di, 31.12., 23 Uhr) traditionell „Pressure Drop Punk Rock“ des Mannheimer Trios Loaded um Exil-Ami Nick Rothstein (Special Guest: Violent Times, Frankfurt, Sa, 28.12., 21 Uhr) und dem nach Motörheads Bandmaskottchen benannten Tribute Snaggletooth (Freiburg), die der vor neun Jahren gestorbenen Röck’n’Röll-Legende Lemmy Kilmister livehaftig huldigen (So, 29.12., 20 Uhr). -pat