Adriano Batolba Trio

Der „Dick Brave & The Backbeats“-Produzent und Toursologitarrist von Peter Kraus vollbringt das Kunststück, Rockabilly nicht als nostalgischen Retrosound dastehen zu lassen.

Mit dreckigen Gitarren, Slapkontrabass und Standschlagzeug zeigen Adriano Batolba, Bernhard Weichinger und Falko Burkert auf ihrem Debüt „How Much Does It Cost, If It’s Free?“ wie zeitlos frisch dieses Genre noch immer klingen kann! -pat