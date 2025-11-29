Äl Jawala & 25 Jahre Zirkus Maccaroni

Mit Babylon Circus (So, 2.11., 19 Uhr) eröffnet das Tollhaus sein November-Musikprogramm.

Mit den musikalisch nicht unähnlichen und ebenfalls äußerst spielfreudigen Äl Jawala und gleich zwei Shows endet dort der Musikmonat: Am Sa, 29.11. spielt die Band eine Kindershow (15.30 Uhr); um 20.30 Uhr gibt’s dann die ganze Fülle aus 25 Jahren Balkan-Brass, Hip-Hop, Afrobeats und elektronischer Clubästhetik. Seit 25 Jahren feiern Äl Jawala Musik, die Grenzen sprengt, Kulturen verbindet und Menschen auf der Tanzfläche vereint.

Um 19 Uhr wird mit einem bunten Programm des Kinder- und Jugendzirkus’ 25 Jahre Maccaroni gefeiert -rw