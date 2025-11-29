Äl Jawala & 25 Jahre Zirkus Maccaroni

Popkultur // Artikel vom 29.11.2025

Äl Jawala (Foto: Francesca Amann)

Mit Babylon Circus (So, 2.11., 19 Uhr) eröffnet das Tollhaus sein November-Musikprogramm.

Mit den musikalisch nicht unähnlichen und ebenfalls äußerst spielfreudigen Äl Jawala und gleich zwei Shows endet dort der Musikmonat: Am Sa, 29.11. spielt die Band eine Kindershow (15.30 Uhr); um 20.30 Uhr gibt’s dann die ganze Fülle aus 25 Jahren Balkan-Brass, Hip-Hop, Afrobeats und elektronischer Clubästhetik. Seit 25 Jahren feiern Äl Jawala Musik, die Grenzen sprengt, Kulturen verbindet und Menschen auf der Tanzfläche vereint.

Um 19 Uhr wird mit einem bunten Programm des Kinder- und Jugendzirkus’ 25 Jahre Maccaroni gefeiert -rw

Tollhaus, Karlsruhe

Anfang « Sauna Kollektiv | Turmberg City Stompers » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 1 plus 5.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Stahlzeit (Foto: Christian Böhme)

Stahlzeit

Popkultur // Artikel vom 24.01.2026

Das im Veranstalterjargon so gern überstrapazierte „Einheizen“ trifft beim bekanntesten Rammstein-Tribute ausnahmsweise mal vollumfänglich zu!

Weiterlesen …
No Sugar, No Cream (Foto: Rolf Ableiter)

No Sugar, No Cream

Popkultur // Artikel vom 16.01.2026

„Keine Band in Deutschland kann Americana so gut“ wie die Karlsruher No Sugar, No Cream, befindet das Redaktionsnetzwerk Deutschland beim Release des 2024er Albums „Future, Exhale“.

Weiterlesen …
Mola

Mola

Popkultur // Artikel vom 15.12.2025

Bei Isabella Streifeneder ist „Schnee im Sommer“ und „Liebe Brutal“.

Weiterlesen …
Toxoplasma

Toxoplasma

Popkultur // Artikel vom 29.11.2025

Die Neuwieder sind mit der Inbegriff des Deutschpunks, das selbstbetitelte Toxoplasma-Debüt von 1983 zählt zu den wichtigsten Platten dieser Zeit.

Weiterlesen …
Micor – „Redemption“

Micor – „Redemption“

Popkultur // Artikel vom 29.11.2025

Zuletzt gab der „Fallers“-Fiesling an der Seite von Cameron Diaz in der Netflix-Spionagekomödie „Back In Action“ sein erstes Hollywood-Gastspiel.

Weiterlesen …
Thomas Godoj

Thomas Godoj

Popkultur // Artikel vom 29.11.2025

Was der DSDS-Sieger der fünften Staffel heute macht, hat mit seinem Gewinnersong „Love Is You“ von 2008 nicht mehr allzu viel zu tun.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper