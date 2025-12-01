Dieses Industrial-Pop-Projekt des in Österreich lebenden US-Produzenten Daniel Graves mit Constance Antoinette und Drummer Joe Letz hat Dark Electro in den vergangenen 25 Jahren neu definiert. Industrial, Pop, Gothic und alles dazwischen bringen Aesthetic Perfection auf ihren sieben Alben in Einklang.

Obwohl Jahrzehnte unter dem Radar des Mainstreams, konnte sich die Band eine weltweite Fangemeinde erspielen, die ihre Headlinertourneen in ganz Europa und Nordamerika ausverkauft!

2024 begleitete Graves Rammstein-Sänger Till Lindemann – und kehrte mit seiner bislang intensivsten EP „Bad Vibes“ zurück. Jetzt sind Aesthetic Perfection parallel zur eigenen „We Bring The Beat“-Europatournee als Special Guests auf Lindemanns „Meine Welt“-Tour unterwegs. -pat