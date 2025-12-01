Aesthetic Perfection
Popkultur // Artikel vom 13.12.2025
Dieses Industrial-Pop-Projekt des in Österreich lebenden US-Produzenten Daniel Graves mit Constance Antoinette und Drummer Joe Letz hat Dark Electro in den vergangenen 25 Jahren neu definiert. Industrial, Pop, Gothic und alles dazwischen bringen Aesthetic Perfection auf ihren sieben Alben in Einklang.
Obwohl Jahrzehnte unter dem Radar des Mainstreams, konnte sich die Band eine weltweite Fangemeinde erspielen, die ihre Headlinertourneen in ganz Europa und Nordamerika ausverkauft!
2024 begleitete Graves Rammstein-Sänger Till Lindemann – und kehrte mit seiner bislang intensivsten EP „Bad Vibes“ zurück. Jetzt sind Aesthetic Perfection parallel zur eigenen „We Bring The Beat“-Europatournee als Special Guests auf Lindemanns „Meine Welt“-Tour unterwegs. -pat
Sa, 13.12., 20 Uhr, Die Stadtmitte, Karlsruhe
tickets.inka-magazin.de
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
Field Commander C.
Popkultur // Artikel vom 06.02.2026
Nach dem Livealbum, das Leonard Cohens legendäre Welttournee von 1979 dokumentiert, hat sich dieses Karlsruher Tribute benannt.Weiterlesen … Field Commander C.
Stahlzeit
Popkultur // Artikel vom 24.01.2026
Das im Veranstalterjargon so gern überstrapazierte „Einheizen“ trifft beim bekanntesten Rammstein-Tribute ausnahmsweise mal vollumfänglich zu!Weiterlesen … Stahlzeit
No Sugar, No Cream
Popkultur // Artikel vom 16.01.2026
„Keine Band in Deutschland kann Americana so gut“ wie die Karlsruher No Sugar, No Cream, befindet das Redaktionsnetzwerk Deutschland beim Release des 2024er Albums „Future, Exhale“.Weiterlesen … No Sugar, No Cream
Loaded & Snaggletooth
Popkultur // Artikel vom 27.12.2025
Zum Abschluss des „Sau e.V.“-Konzertjahres gibt’s traditionell „Pressure Drop Punk Rock“ des Mannheimer Trios Loaded um Exil-Ami Nick Rothstein (Sa, 27.12., 21 Uhr).Weiterlesen … Loaded & Snaggletooth
Stufentreffen für alle 2025
Popkultur // Artikel vom 23.12.2025
Seit 2014 ist dieses Klassen- und Abschlusstreffen in Karlsruhe für Weggezogene und Daheimgebliebene ein Vorweihnachtsritual!Weiterlesen … Stufentreffen für alle 2025
Lydia Lunch & Marc Hurtado
Popkultur // Artikel vom 21.12.2025
Ein Abend im Zeichen des New Yorker Undergrounds der 70er und 80er Jahre.Weiterlesen … Lydia Lunch & Marc Hurtado
Kommentare
Einen Kommentar schreiben