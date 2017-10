Affenmesserkampf aus Kiel haben eben ihr drittes Studioalbum in zehn Jahren raus.

Und bekommen hier mächtig Support: Weiter am Start sind die dreiköpfige „Prost-Punk“-Band „Kotwort“ aus Düsseldorf und die Berliner Hardcore-Punks „War With The Newts“ mit Juan Alberto (Spanien) am Bass, dem französischen Drummer Alexandré und Kostia aus der Ukraine (Gitarre/Gesang). -rw