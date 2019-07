Sona Jobarteh & Habib Koité

Die Kora, eine mit beiden Händen gezupfte, westafrikanische Stegharfe mit dem charakteristisch schwebenden Klang, ist fest in männlicher Hand.

Dass Sona Jobarteh in die 21 Saiten greift, ist also etwas ganz Besonderes – und wie es die in London geborene Sängerin und Multiinstrumentalistin tut, erst recht. Wer 2018 im Jubez dabei war, dürfte ihre bestechende Präsenz, Musikalität und Herzlichkeit in bester Erinnerung haben.

Der Zweite im Bunde, Habib Koité, ist einer der großen Stars der Weltmusik. Mit seiner Band Bamada lässt er malische Nuancen mit Soul-, Blues-, Flamenco- Reminiszenzen und modernem Afro-Groove verschmelzen. -er