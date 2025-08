Als Gitarrist hatte der im Tschad geborene, in Kanada aufgewachsene Caleb Rimtobaye mit Künstlern wie Baaba Maal, Youssou N’Dour, Jovanotti oder Salatiel gearbeitet, bevor er Afrotronix gründete.

Ausgestattet mit dem Afrotron – einem Helm als bildliche Referenz an „Star Wars“, „Tron“ und Daft Punk, der das aktualisierte Wissen der Vorfahren symbolisieren soll – verspricht der in Montreal lebende Musiker, der vor rund zehn Jahren in Accra auch einen afrikanischen DJ-Contest gewann, mit seiner Band eine ekstatische Liveshow. Seine Musik verbindet afrikanische und westliche Kulturen, Tanz und elektronische Musik, afrikanische Grooves und Tuareg-Blues.

„Zeltival“-Top-Ten für zehn Euro Eintritt. -rw